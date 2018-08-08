Спортзал Nike вместо церкви

Спортивная марка превратила здание старой церковь в полноценную баскетбольную площадку.

Речь идет о чикагской Церкви Богоявления, построенной в 1885 и закрытой в 2011 году. Власти города решили как-то использовать пустующие помещения и передали их компании Nike. В свою очередь сотрудники марки превратили церковь в большую баскетбольную площадку, где есть и игровое поле с местами для болельщиков, и раздевалки, и тренировочный зал. При этом дизайнеры постарались сохранить архитектурный облик здания и даже украсили его витражами. Теперь здесь будут тренироваться дети от 8 до 17 лет.