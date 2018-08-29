Спрос на бриллианты продолжает расти

Ювелирный дом Tiffany & Co сообщил, что за полгода его чистая прибыль выросла более чем на треть.

Отчет компании Tiffany & Co по итогам первого полугодия текущего финансового года оказался более чем оптимистичным. Аналитики сообщают, что чистая прибыль ювелирного дома за этот период выросла более чем на треть: плюс 38% (до 287 млн долларов). Отдельно отмечается, что продажи бренда увеличились во всех регионах присутствия. При этом в Северной и Южной Америке показатель вырос на 8%, в Европе – на 5%, в Азиатском и Тихоокеанском регионах – на 28%, в Японии – на 11%.