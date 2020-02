Спустя 30 лет PETA завершает антимеховую кампанию

В организации People for the Ethical Treatment of Animals сообщили о завершении масштабной кампании I’d Rather Go Naked Than Wear Fur – «Лучше голым, чем в мехах».

Антимеховая кампания была запущена 30 лет назад – в 1990 году. Это произошло накануне Недели моды в Нью-Йорке, когда фото обнаженных участниц группы The Go-Go появилось на огромном билборде на Times Square. За 30 лет инициативу поддержали многие знаменитости и модные бренды. В числе звездных участников кампании Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Пинк, Памела Андерсон, Тайра Бэнкс, Джиллиан Андерсон и другие знаменитости.

В релизе PETA говорится, что за это время производство меха сильно сократилось, поэтому пора «сосредоточиться на других вещах, которые угрожают жизни животных, например, использовании кожи, шерсти и экзотических шкур». Подчеркивается, что в США от меха отказались практически все топовые дизайнеры, его запретили в Калифорнии, от него отреклась Елизавета II, Macy’s закрывают свои меховые салоны, а самый большой в Северной Америке меховой аукционный дом объявил о банкротстве.