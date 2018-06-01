SQUARE BB - самые модные бургеры для детей

Семейный ресторан SQUARE BB заслужил симпатии детей и их родителей своими новомодными бургерами-конструкторами от бренд-шефа Роберто Бруно.

Аппетитная авторская кухня, яркий интересный интерьер и традиционные кулинарные мастер-классы по приготовлению настоящей итальянской пасты ручной работы, бургеров и десертов, которые с радостью готовят не только ребята, но и их родители стали теми самими причинами, по которым современные семьи приезжают в ресторан снова и снова!

На первом этаже ресторана расположена специальная зона для проведения кулинарных мастер-классов, открытая кухня и посадочная зона, где можно уютно расположиться за одним из столиков и приятно провести время с семьей во время обеда или ужина.

На втором этаже, помимо посадочной зоны, есть библиозона – игровая «паутина», которая предназначена для детей от 3-х лет. Родители смогут спокойно оставить ребенка, поскольку разнообразные игрушки все в том же стиле конструктора увлекут детей в мир сказки. В этом плане SQUARE BB прекрасно подходит для проведения детских Дней рождений, выпускных и других торжественных мероприятий.

А полезные по содержанию и необычные по форме бургеры, которые по виду и цветовым решениям будут похожи на конструкторы. Все ингредиенты для бургеров будут также готовиться на кухне ресторана: нежные котлеты из свежего мяса (курица/ индейка/ говядина и свинина), мягкие булочки и натуральные соусы.

Главная кулинарная философия SQUARE BB - это философия правильного питания и желание привить детям правильное пищевое воспитание. Именно на этом принципе построена основная концепция меню ресторана!

По данным пресс-службы проекта.