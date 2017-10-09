Сразу 50 коллабораций от марки Levi’s

Американская джинсовая марка объявила, что готовит сразу пятьдесят юбилейных коллабораций!

Компания Levi’s анонсировала пятьдесят коллабораций, которые будут осуществлены в честь пятидесятилетия легендарной куртки Levi’s Type III. Предстоящее сотрудничество с известными дизайнерами, моделями, музыкантами, стилистами и редакторами позволит увидеть варианты модели от таких звезд индустрии, как Верджил Абло, Масаба Гупта, Джун Такахаши, Сэмюэл Росс, Карла Фернандес, Карли Клосс, Роми Стрейд, Ирен Ким, Лора Браун, Ник Салливан, Эммануэль Альт, Мирослава Дума и многих других. Все уникальные экземпляры не поступят в широкое производство, приобрести их можно будет лишь на специальном аукционе.