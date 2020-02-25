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Алексей Бобровский

СРМ Moscow открылась в “Экспоцентре”

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  • 25 Февраля 202019:39
Сюжеты: CPM

Ведущая выставка в Восточной Европе СРМ Moscow, на которой непосредственно происходит оформление заказов, организованная компанией ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и соорганизатором Igedo Company, открылась в Москве 24 февраля.  Выставка СРМ проходит два раза в год в столице России. Около 22 000 профессиональных посетителей встречаются на выставочной площадке Экспоцентра для того, чтобы увидеть около 1 300 коллекций, созданных международными экспонентами в сегментах CPM Premium, CPM accessories & shoes, CPM BODY & BEACH и CPM Shop & Retail Solutions.  В рамках выставки проходит около 40 модных показов таких марок, как Beatrice.B и Xenia Design, презентация трендов экспертами в области моды и богатейшая программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная на профессиональных байеров и экспонентов.

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