СРМ Moscow открылась в “Экспоцентре”

Ведущая выставка в Восточной Европе СРМ Moscow, на которой непосредственно происходит оформление заказов, организованная компанией ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и соорганизатором Igedo Company, открылась в Москве 24 февраля. Выставка СРМ проходит два раза в год в столице России. Около 22 000 профессиональных посетителей встречаются на выставочной площадке Экспоцентра для того, чтобы увидеть около 1 300 коллекций, созданных международными экспонентами в сегментах CPM Premium, CPM accessories & shoes, CPM BODY & BEACH и CPM Shop & Retail Solutions. В рамках выставки проходит около 40 модных показов таких марок, как Beatrice.B и Xenia Design, презентация трендов экспертами в области моды и богатейшая программа семинаров Russian Fashion Retail Forum, рассчитанная на профессиональных байеров и экспонентов.