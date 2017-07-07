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Артем Кузелев

Дом Lanvin снова без креативного директора

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  • 07 Июля 201712:28
Сюжеты: Lanvin

Спустя 15 месяцев и две полноценные коллекции Бухра Джаррар покидает парижский дом моды.

За последние два года французская марка Lanvin превратилась из одной из самых преуспевающих в одну из самых проблемных. Финансовые отчеты модного дома говорят, что продажи продолжают стремительно снижаться. Если в прошлом году падение составило 162 млн евро, то уже в этом году оно достигло отметки более 230 млн. Во многом ситуацию можно объяснить скандальным прощанием Lanvin с предыдущим креативным директором Альбером Эльбазом и сменой курса под руководством Бухры Джаррар.

Однако авторитетные источники утверждают, что новый креативный директор вскоре покинет свой пост. В данный момент парижский дом и Джаррар ведут переговоры о расторжении контракта и обсуждают условия прощания. После 15 месяцев на высоком посту Бухра покинет его, показав коллекцию весенне-летнего сезона будущего года на предстоящей Неделе моды в Париже.

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