Вход
ADV



Интересно
Crocs (20)
Все сюжеты
Crocs

Сrocs открывает поп-ап и представляет новую модель Classic Bae

  • 118
  • 0
  • 07 Марта 202021:26
Сюжеты: Crocs

Сегодня компания Crocs открывает поп-ап в Универмаге «Цветной» на 2 этаже. Креативное пространство бренда станет местом знакомства с новинкой Сrocs — классическими сабо на платформе под названием Classic Bae, которые появятся в России впервые.  Cабо будут продаваться эксклюзивно в поп-апе на протяжении двух недель, а затем буду доступны в розничных магазинах и онлайн на сайте Crocs. 
Помимо фактурной платформы высотой 60 мм, модель отличается новыми возможностями для кастомизации: отверстия для Jibbitz появятся не только на верхней поверхности сабо, но и на пяточном ремешке. Classic Bae поступят в продажу по цене 4599 рублей в мятном, дынном и белом цветах.  

Classic Bae — это переосмысление классики Сrocs. Оставаясь легкими и комфортными, эти сабо подчеркивают индивидуальность и дают простор для самовыражения. Они вдохновлены трендом Chunky Sneaker и являются отражением слогана «Легко влюбиться. Трудно не заметить». 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru