Сrocs открывает поп-ап и представляет новую модель Classic Bae

Сегодня компания Crocs открывает поп-ап в Универмаге «Цветной» на 2 этаже. Креативное пространство бренда станет местом знакомства с новинкой Сrocs — классическими сабо на платформе под названием Classic Bae, которые появятся в России впервые. Cабо будут продаваться эксклюзивно в поп-апе на протяжении двух недель, а затем буду доступны в розничных магазинах и онлайн на сайте Crocs.

Помимо фактурной платформы высотой 60 мм, модель отличается новыми возможностями для кастомизации: отверстия для Jibbitz появятся не только на верхней поверхности сабо, но и на пяточном ремешке. Classic Bae поступят в продажу по цене 4599 рублей в мятном, дынном и белом цветах.

Classic Bae — это переосмысление классики Сrocs. Оставаясь легкими и комфортными, эти сабо подчеркивают индивидуальность и дают простор для самовыражения. Они вдохновлены трендом Chunky Sneaker и являются отражением слогана «Легко влюбиться. Трудно не заметить».