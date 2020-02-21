Сrocs представил новинки в коллекции LiteRide

Коллекция LiteRide™ от Crocs вдохновлена активным образом жизни и создана специально для того, чтобы обувь носили так, как нравится — в любой ситуации и в подходящем темпе. Благодаря превосходной амортизации и специальным стелькам LiteRide является достижением мирового уровня в области комфортной и лёгкой обуви, которая подстраивается под любой ритм жизни. Сегодня LiteRide – это взрослые и детские сабо, кроссовки, cлипоны, сандалии и шлепанцы.



Теперь сабо LiteRide доступны в онлайн и оффлайн магазинах Crocs в новых цветах: мятном, электрическом розовом и темно-зелёном. Помимо них, появился и новый принт - камуфляж. Сабо отлично подходят для разминок, тренировок и прогулок по городу и созданы для поддержки при каждом шаге на извилистом жизненном пути.

Среди сандалий LiteRide появилась модель с эластичными асимметричными ремешками, подходящая для городских, загородных и морских прогулок. Черные и серые цвета дополнят street style образы, а сандалии лазурного цвета отправятся с вами в отпуск на побережье!