Сrocs выпустил Jibbitz™ календарь в честь кроктября

Crocs – мировой лидер по производству комфортной повседневной обуви для женщин, мужчин и детей, будет отмечать свой праздник, максимально вовлекая фанатов бренда и целый месяц создавая праздничное настроение.

В этом году Сrocs отмечает кроктябрь с особым размахом: начиная с 23 сентября, Crocs презентует свой первый в истории Jibbitz™ календарь на кроктябрь со спрятанными внутри пятьюдесятью джиббитсами. Обладатели календаря смогут экспериментировать с кастомизацией сабо и радовать себя новыми джиббитсами каждый день октября. Непосредственно в День Crocs, 23 октября, фанатов бренда ждет еще один большой сюрприз, который станет кульминацией праздника.

"Кроктябрь — это праздник, который мы посвящаем тем, кто любит Crocs, — отметила Хайди Кули, директор по глобальному маркетингу Crocs. — Вместе мы вспоминаем о том, как важно быть таким, какой ты есть, и превращаем целый месяц в наш общий большой праздник. Мы вдохновляем на то, чтобы веселиться и радоваться, оставаясь собой!"

Ежегодный День Сrocs стал частью маркетинговой кампании Come As You Are. Каждый октябрь бренд радует покупателей новыми сюрпризами. В 2018 году Crocs выпустил эксклюзивные золотые сабо, стилизованные под крокодилью кожу. В кроктябре 2019 года в продажу поступила ограниченная серия сабо с уникальными светящимися джиббитсами.

В этом году бренд приготовил много сюрпризов и активаций в социальных сетях, в том числе на тему того, как носить сабо – с носками или без В кроктябре непростого 2020 года на страницах Crocs будет праздничное настроение.

Jibbitz ™️ календарь на кроктябрь будет доступен на сайте crocs.ru и в розничных магазинах с 23 сентября по 23 октября по цене 3999 руб. Успевайте приобрести свой, отмечайте аккаунт @сrocsru в Instagram и празднуйте вместе с нами!