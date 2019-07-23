St-James представляет коллекцию аксессуаров Smython

Серебряных дел мастер Фрэнк Смайтсон, основавший свое дело в 1887 году, помимо владения ремеслом, обладал еще одним талантом — он был блестящим маркетологом, хотя подобной профессии в ту эпоху не существовало. Свой бизнес он начал с производства столовых аксессуаров; в архивах Smythson, которые хранятся в подвале флагманского бутика марки на лондонской New Bond Street, можно обнаружить серебряные перечницу и солонку 1906 года. Сегодня они могут показаться удачной пародией на двух знаковых персонажей сериала «Аббатство Даунтон», поскольку изображают шофера и суфражистку.

Фрэнк Смайтсон постоянно находился в поиске новых технологий и талантливых мастеров, себя он именовал «изобретателем новинок», а реклама его компании гласила, что она производит «писчебумажные принадлежности и модные товары для высшего класса». Это не было преувеличением, особенно если учесть, что королева Виктория еще в 1890-х заказала у Smythson гербовую бумагу для своего двора — причем, собственную для каждого из дворцов. С тех пор список знаменитых клиентов марки только прирастал аристократами и знаменитостями. Ее почитателями были многие политики и премьер-министры, включая Уинстона Черчилля, а также звезды — Грейс Келли, Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Мадонна... По сей день бумагами Smythson пользуются члены королевской семьи — над логотипом марки красуются три герба: варранты Ее Величества Елизаветы II, герцога Эдинбургского и Принца Уэльского.

Самым знаменитым изобретением марки стал блокнот «Панама», придуманный 1908 году. «Легкий как перышко» он впервые позволил носить личный дневник с собой, а его компактная версия идеально помещалась в нагрудном кармане пиджака. Сравнение с эквадорской панамой было не случайно: блокнот также можно было скручивать, и он не терял своей формы и не приобретал заломы. Для его страниц использовалась та же бумага, что и для банкнот, — невесомая, но прочная, через которую не просвечивались записи чернильной ручкой. Что же касается узнаваемого цвета его страниц (оттенок «голубой Нил» стал фирменным для всей упаковки Smythson), то на этот счет существует несколько версий, в том числе мифических: будто бы в краску случайно пролились чернила или Фрэнк Смайтсон хотел воспроизвести голубые блики на поверхности Нила. Скорее же всего это было верное брендинговое решение бизнесмена. Что может быть благороднее голубого оттенка, который всегда ассоциировался с королевскими домами, и обреза из 24-каратного золота? Любопытно, что во время Второй мировой, когда магазин Smythson работал всего пару часов в день, снаружи выстраивалась очередь — даже в годы лишений и дефицита люди хотели купить блокнот любимой марки. По сей день все писчебумажные принадлежности производятся в Великобритании на старых станках.

Важнейшая часть коллекции Smythson — кожаные аксессуары. Сегодня, как и многие другие марки высокого класса, они изготавливаются в Италии (да и принадлежит компания итальянской группе Tivoli, которая владеет кожевенной фабрикой).

В последние годы коллекция значительно расширилась и охватила многие категории товаров — от саквояжей, рюкзаков и деловых портфелей до визитниц, кожаных пеналов и шкатулок. Собственный архив — постоянный источник вдохновения для дизайнеров марки. Полосатая подкладка в современной сумке Greenwich вдохновлена подкладкой женской сумки Bond Street, выпущенной в начале 1900-х. Сегодня этот «докторский саквояж» кажется довольно громоздким, но тогда женщины взяли привычку носить с собой нюхательные соли в тяжелых стеклянных пузырьках. Эта модель, выпущенная «из отлично пахнущей русской телячьей кожи» так и рекламировалась — «как сумка, которая вмещает немного больше».

Историческая модель сумки для джентльменов «Монитор» с карманом для блокнота «Панама» идеально размещалась на багажной полке в вагоне поезда, она послужила прототипом для саквояжа Burlington — он идеально вписывается в параметры ручной клади для самолета. Фирменный портфель, который марка выпускает с 1910 года в наши дни превратился в модель Grosvenor. А легендарные блокноты с голубыми страницами внешне нисколько не изменились, только теперь производятся во множестве размеров и цветов. Модели представлена в St-James или stjames.ru