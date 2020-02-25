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St-James представляет набор по уходу за обувью

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  • 25 Февраля 202019:40

Уход за обувью – традиционно джентльменское занятие (если только у джентльмена нет личного камердинера). В чем-то оно сродни игре на музыкальным инструменте, только в данном случае инструментом выступают всевозможные щетки, протирки, воск и т.д. Предаваться этой медитативной практике нужно в хорошем настроении (виски значительно помогает процессу) и в спокойной обстановке. Отличным подарком для тех, кто ценит свою обувь и ухаживает, станет деревянный кофр Rivolta для St-James со всем необходимым.

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