St-James представляет набор по уходу за обувью

Уход за обувью – традиционно джентльменское занятие (если только у джентльмена нет личного камердинера). В чем-то оно сродни игре на музыкальным инструменте, только в данном случае инструментом выступают всевозможные щетки, протирки, воск и т.д. Предаваться этой медитативной практике нужно в хорошем настроении (виски значительно помогает процессу) и в спокойной обстановке. Отличным подарком для тех, кто ценит свою обувь и ухаживает, станет деревянный кофр Rivolta для St-James со всем необходимым.