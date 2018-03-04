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Артем Кузелев

St. Petersburg Fashion Week FW 2018/19

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  • 04 Марта 201818:13
Сюжеты: St.Petersburg Fashion Week

Новый сезон St. Petersburg Fashion Week традиционно пройдет на Новой сцене Александринского театра.

Организаторы Недели моды объявили даты показов сезона осень-зима 2018/19. Все шоу пройдут с 19 по 22 апреля на традиционной площадке Новой сцены Александринского театра. За новостями желающие попасть на дефиле или стать участником Недели могут следить на официальном сайте St. Petersburg Fashion Week.

Аккредитация на мероприятия для журналистов начнется 12 марта. Для подачи заявки необходимо заполнить специальную форму на сайте до 6 апреля.

Официальная Неделя моды в Санкт-Петербурге – мероприятие, инициированное Fashion Syndicate St. Petersburg в 2013 году. Она объединяет под своим началом наиболее активные и профессиональные ресурсы Петербурга в сегменте индустрии моды.

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