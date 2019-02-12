Стабильность и сила в новой палитре Pantone

Эксперты авторитетного института цвета назвали главные цвета сезона осень-зима 2019/20.

Специалисты Pantone опубликовали новую палитру. В центре внимания экспертов оказались главные цвета, которые станут актуальными в сезоне осень-зима 2019/20. Среди фаворитов института цвета оказались оттенки красного Chili Pepper и Biking Red, мягкие тона Creme de Peche и Peach Pink, а также коричневый Rocky Road и яркий розовый Fruit Dove. По словам экспертов, гамма олицетворяет желание человека начать новую стабильную жизнь и быть сильным. Также Pantone предлагает обратить внимание на оттенки Sugar Almond, Dark Cheddar и Vanilla Custard.