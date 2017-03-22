Стали известны даты проведения Fashionclash

Организаторы нидерландского модного фестиваля опубликовали даты нового сезона.

На днях стали известны даты проведения фэшн-фестиваля Fashionclash. Модное событие состоится в нидерландском Маастрихте и замет четыре дня с 29 июня по 2 июля 2017 года. На этот раз в программе мероприятия заявлено участие более чем 150 дизайнеров и художников со всего мира. В течение четырех дней гостей фестиваля ожидают модные показы, выставки, церемонии награждения, общение с инсайдерами индустрии, дизайнерские маркеты, а также танцевальные и театральные представления. Темой сезона стали размышления над вопросом «Имеет ли мода смысл?»