Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стали известны даты проведения Fashionclash

  • 75
  • 0
  • 22 Марта 201709:47

Организаторы нидерландского модного фестиваля опубликовали даты нового сезона.

На днях стали известны даты проведения фэшн-фестиваля Fashionclash. Модное событие состоится в нидерландском Маастрихте и замет четыре дня с 29 июня по 2 июля 2017 года. На этот раз в программе мероприятия заявлено участие более чем 150 дизайнеров и художников со всего мира. В течение четырех дней гостей фестиваля ожидают модные показы, выставки, церемонии награждения, общение с инсайдерами индустрии, дизайнерские маркеты, а также танцевальные и театральные представления. Темой сезона стали размышления над вопросом «Имеет ли мода смысл?»

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru