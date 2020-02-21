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Артем Кузелев

Стали известны имена финалистов LVMH Prize 2020

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  • 21 Февраля 202009:58
Сюжеты: LVMH

Организаторы ежегодного конкурса для молодых дизайнеров опубликовали имена участников, прошедших в полуфинал.

В этом году в короткий список премии вошло 20 брендов со всего мира: от Аргентины до Ирана. Всего на конкурс было прислано 1700 заявок. Дизайнеры, попавшие в полуфинал, поборются за место в финале, представив свои коллекции в штаб-квартире LVMH Group. Жюри определит восьмерых финалистов, а 5 июня назовет имя победителя. Счастливчик получит премию в размере 300 000 евро, а также год наставничества от экспертов LVMH.

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