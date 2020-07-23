Стали известны имена номинантов премии CFDA 2020

В Совете модных дизайнеров Америки объявили номинантов награды CFDA Fashion Awards этого года.

Отказавшись от офлайн-мероприятия, Совет модных дизайнеров Америки опубликует на официальном сайте и социальных медиа имена победителей премии CFDA Fashion Awards 2020. С этого стартует Недели моды в Нью-Йорке сезона весна-лето 2020. Однако организаторы отметили, что в этом году им пришлось отменить несколько номинаций: «Икона моды», «Позитивные изменения», «Медиа» и некоторые другие. Зато у премии появились две новые номинации: «Лучший международный дизайнер женских коллекций» и «Лучший международный дизайнер мужских коллекций».

Что касается претендентов на высокие награды, то в их числе в разных номинациях этого года Кристофер Джон Роджерс, Кеннет Николсон, Питер До, Риз Купер, Эшли и Мэри-Кейт Олсен, Брэндон Максвелл, Габриэла Херст, Марк Джейкобс, Том Форд, Эмили Адамс Боде, Керби Жан-Рэймонд, Том Браун, Тодд Снайдер, Даниэл Ли, Дрис Ван Нотен, Миучча Прада, Пьерпаоло Пиччоли, Рик Оуэнс, Крейг Грин, Джонатан Андерсон, Ким Джонс и Вирджил Абло.