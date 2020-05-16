Стало известно имя одного из новых совладельцев сети Macy’s

Долю в американской компании, находящейся на грани банкротства, приобрел чешский миллиардер Даниэль Кретинский.

Серия сделок была зарегистрирована с середины апреля до начала мая. На данный момент доля Кретинского в Macy’s оценивается в более чем 80 миллионов долларов. Таких образом бизнесмен стал одним из главных акционеров компании. К слову, руководство сети наконец-то настроено оптимистично и Macy’s начинает постепенно открывать магазины в штатах, которые выходят из карантина.