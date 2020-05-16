Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стало известно имя одного из новых совладельцев сети Macy’s

  • 198
  • 0
  • 16 Мая 202018:28

Долю в американской компании, находящейся на грани банкротства, приобрел чешский миллиардер Даниэль Кретинский.

Серия сделок была зарегистрирована с середины апреля до начала мая. На данный момент доля Кретинского в Macy’s оценивается в более чем 80 миллионов долларов. Таких образом бизнесмен стал одним из главных акционеров компании. К слову, руководство сети наконец-то настроено оптимистично и Macy’s начинает постепенно открывать магазины в штатах, которые выходят из карантина.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru