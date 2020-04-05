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Артем Кузелев

Стало известно, кому досталась премия Global Change Awards 2020

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  • 05 Апреля 202013:17

Шведский ретейлер H&M и экспертное жюри подвели итоги ежегодного конкурса устойчивых решений в сфере моды.

Фонд H&M, компания Accenture и эксперты KTH Royal Institute of Technology объявили пятерых победителей ежегодной премии Global Change Awards. Между лауреатами будет разделен грант в размере одного миллиона евро, кроме того, победители примут участие в годичной акселерационной программе.

Первое место и главная премия в размере 300 000 евро достались бразильской компании Galy, применяющей биотехнологии при выращивании в лабораторных условиях хлопка.

Подводя итоги года, член правления H&M Карл-Юхан Перссон отметил: «Инновации сами по себе бросают вызов тому, как мы думаем о моде. Мы должны оставить старые, линейные способы мышления позади и быстрее двигаться к позитивной и устойчивой модели планеты. Победившие инновации помогут нашей отрасли переосмыслить себя и, надеюсь, вдохновят других на поиск новых решений».

 
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