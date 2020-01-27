Стало известно, кто войдет в жюри International Woolmark Prize

Организаторы ежегодного конкурса International Woolmark Prize объявили состав жюри будущего сезона.

Итак, в обновленный состав жюри вошли по-настоящему известные персоны модной индустрии. Судить конкурсантов в этом году будут креативный директор Dior Homme Ким Джонс, японский художник Такаси Мураками, главный редактор авторитетного издания The Business of Fashion Тим Бланкс, международный редактор Vogue Хэмиш Боулз, активистка и писательница Шинейд Берк, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, генеральный директор площадки Farfetch и главный исполнительный директор Browns Холли Роджерс, топ-модель Аня Рубик и редакционный директор издания Modern Weekly Шивай Йе.