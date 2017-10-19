Старейшая мужская марка на зимней Pitti Uomo

Организаторы 93 сезона международной выставки подтвердили участие в ней бренда Brooks Brothers.

Если обычно в Pitti Uomo принимают участие передовые модные бренды, то в начале 2018 года выставка порадует возвращением одной из старейших мужских марок. В 93 сезоне ярмарки примет участие марка с 200-летней историей – Brooks Brothers. Возрожденный бренд представит новую коллекцию 10 января, а на следующий день откроет четырехдневную выставку архивных материалов, посвященную истории американской компании.