«Успеть до курантов»

47-й художественный проект – выставка-ярмарка «Блошиный рынок» на Тишинке радушно распахнёт свои двери 13 декабря в 19:00 и продолжит свою работу до 17 декабря, включительно.

К Рождественским праздникам организаторы выставки подготовили соответствующий спецпроект – «Старинный декор новогоднего стола».

До 10 декабря успейте купить билет на выставку (14-17 декабря) по цене 100 рублей на сайте www.bloxa.su

Подстаканники и подсвечники, плюшевые медведи и гравюры, пластинки фирмы «Мелодия» и браслеты из люцита… На «Блошином рынке» Тишинки рады предложить альтернативу выбора новогодних подарков тем, кто до сих пор уверен, что новое лучше старого, и сбивается с ног в декабрьской суматохе, чтобы купить близким и друзьям очередной новогодний сувенир китайского производства. Здесь всегда вам помогут во всём разобраться эксперты и коллекционеры винтажа и антиквариата, знающие цену времени и предмету.

Год от года магия старых предметов только усиливается. В стремительно меняющемся мире приятно окружать себя вещами-долгожителями, сделанными добротно и с любовью. Вещами из прошлого века – это, когда деревья были большими, а люди обходились без интернета. В стерильном пространстве новой эпохи отлично приживаются все эти скромные кофейники и значки, статуэтки и шкатулки. Поклонники блошиного рынка умеют сочетать функциональные вещи настоящего и, казалось бы, бесполезные вещи прошлого. Хотя, почему бесполезные? Есть на старинной посуде, заводить старые часы или носить винтажные сумочки – это признак хорошего тона. Декораторы вовсю наполняют интерьеры светильниками 60-х годов и креслами советского прошлого. Многим старым вещам можно дать вторую жизнь, переосмыслив их назначение. Наконец, есть смысл подумать о детях, которым полезно знать: как выглядели черно-белые фотографии, пишущие машинки, патефоны и телефоны с диском.

Для детей же, в основном, наряжают новогоднюю елку. Есть много способов это сделать, но самый беспроигрышный вариант – использовать старинные и старые игрушки. Те, что хранят в себе очарование семейного праздника, те, что можно рассматривать бесконечно, каждый раз придумывая или вспоминая очередную историю.

Будет неплохо продолжить тему, накрыв стол старинной скатертью, разложить серебряные приборы, охладить шампанское в антикварном ведёрке для льда, украсить интерьер кружевами и вышивкой, достать фамильное стекло или хрусталь.

Если ничего такого под рукой не оказалось – успейте купить всё это на «Блошином рынке» Тишинки – здесь есть всё. Правда, всё быстро разбирают. Осколки прошлого исчезают с прилавков Художественного проекта и из нашего мира так быстро, что не успеваешь оглянуться. Поэтому, не ждите нового, оно и так появится, а приходите на Тинишку и посетите в канун Нового года и Рождества 47-й художественный проект «Блошиный рынок».

Адрес и график работы выставки

Москва, «Т-Модуль» (Тишинская площадь, дом 1; м. «Белорусская» кольцевая)

13 декабря, в 19:00 – Торжественное открытие

14 и 15 декабря (12:00 – 21:00)

16 декабря (11:00 – 21:00)

17 декабря (11:00 – 20:00)

Стоимость входного билета

До 10 декабря успейте купить билет на выставку (14-17 декабря) по цене 100 рублей на сайте www.bloxa.su

13 декабря, на Торжественное открытие – 1000 рублей или по Пригласительному билету.

14-17 декабря – 200 рублей (на сайте и в дни работы выставки в кассах «Т-Модуль»).

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум»

+7 (495) 585-72-74

www.bloxa.ru

www.bloxa.su

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