Старшая дочь Мадонны пробует себя в роли модели

Лурдес Леон стала звездой новой рекламной кампании стристайл-марки MadeMe X-Girl.

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В компании звездных деток модной индустрии пополнение. Недавно старшая дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон попробовала себя в роли фотомодели. Девушка стала главной героиней рекламной кампании линии уличной одежды MadeMe X-Girl. Как сообщила основательница марки Эрин Маги, 20-летняя Лурдес идеально подошла на роль героини коллекции в духе 1990-х, так как и в реальной жизни часто обращается к этой эстетике.