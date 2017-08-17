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Артем Кузелев

Старшая дочь Мадонны пробует себя в роли модели

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  • 17 Августа 201708:39
Сюжеты: Мадонна

Лурдес Леон стала звездой новой рекламной кампании стристайл-марки MadeMe X-Girl.

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  • Лурдес Леон для MadeMe X-Girl

В компании звездных деток модной индустрии пополнение. Недавно старшая дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон попробовала себя в роли фотомодели. Девушка стала главной героиней рекламной кампании линии уличной одежды MadeMe X-Girl. Как сообщила основательница марки Эрин Маги, 20-летняя Лурдес идеально подошла на роль героини коллекции в духе 1990-х, так как и в реальной жизни часто обращается к этой эстетике.

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