Старт 35-го сезона CPM – Collection Premiere Moscow

Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в сотрудничестве с IGEDO Company и Messe Dusseldorf GmbH продолжает активно принимать и обрабатывать заявки на участие модных брендов в 35-м сезоне крупнейшей деловой платформы индустрии моды России, Восточной Европы и Центральной Азии – CPM – Collection Premiere Moscow.

Проект состоится с 22 по 25 февраля 2021 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Производители дизайнерской женской, мужской и детской одежды, бельевой и пляжной моды, а также аксессуаров презентуют российским байерам коллекции сезона осень-зима 2021/22. Вниманию гостей выставки будут представлены бренды из России и стран СНГ, Италии, Германии, Турции, Франции, Дании, Греции. Неизменно ключевыми остаются разделы CPM Body & Beach, Made in Italy, Made in Germany, Made in Turkey, Made in France .

Выставку CPM традиционно поддержат ведущие международные ассоциации индустрии моды EMI – Ente Moda Italia, German Fashion Modeverband Deutschland e.V., Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations и Federation Francaise du Pret a Porter Feminin. Особое внимание будет уделено официальной деловой программе CPM – международному экономическому форуму индустрии моды Russian Fashion Retail Forum, в рамках которого стратегические партнеры организаторов – Fashion Consulting Group, Медиа-холдинг PROfashion, Портал Retail.ru и Telegram-канал «Fashion Прокачка» – проведут панельные дискуссии, экспертные лекции и семинары, сочетающие live и online форматы, на актуальные темы, релевантные текущим вызовам модного рынка в России и за ее пределами.

В работе RFRF примут участие международные эксперты, а также ключевые функциональные руководители лидирующих игроков рынка из различных сегментов. Пространство проведения деловой программы будет иметь ограничение по вместимости гостей и учитывать соответствующие рекомендации Роспротребнадзора, все мероприятия из расписания RFRF будут доступны для просмотра в режиме реального времени на официальном YouTube-канале и странице Facebook, а также позднее – в записи – на сайте проекта CPM.

Организаторы обозначают незыблемым приоритетом обеспечение безопасности экспонентов и гостей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Команда CPM нацелена на обеспечение максимального комфорта всех участников проекта. На площадке будет действовать система исключительной онлайн-регистрация, что позволит оптимизировать гостевой трафик, не подвергая риску здоровье производителей, байеров и прессы.