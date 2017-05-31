Старт форума BE IN OPEN

На предстоящих выходных в Москве пройдут мероприятия модного форума, организованного порталом Be-in.ru.

На этот раз мероприятия форума BE IN OPEN займут два дня и пройдут 3 и 4 июня в пространстве Хлебозавода №9 в Москве. Событие обещает только практические кейсы, актуальную информацию и полезные знакомства. Организаторы предлагают гостям удобное расписание и насыщенную программу. Форум займет пять залов, в которых пройдут параллельные выступления 40 спикеров, практикующих игроков модного рынка. Кроме того, гостей ожидают 20 часов мастер-классов от образовательных проектов индустрии моды и встречи с 80 байерами, агентствами по продвижению и представителями производств. Также на форуме можно будет посетить выставку перспективных российских марок.

Стоимость двух билетов на мероприятие составляет 7000 рублей.