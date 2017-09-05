Старт продаж дебютной коллекции косметики от Рианны

Поп-звезда и дизайнер продолжает осваивать новые профессии. На этот раз Рианна совместно с компанией L’Oreal запустила линию продуктов для макияжа Fenty Beauty.

Уже в эту пятницу стартуют продажи дебютной коллекции декоративной косметики от новой линейки Fenty Beauty. Марка основана Рианной совместно с гигантом L’Oreal и адресует свою продукцию девушкам с разными оттенками кожи. В первой коллекции можно найти блеск для губ широкой цветовой гаммы, а также рекордное количество основы для макияжа и тональных средств: около 40 оттенков! Таким образом бренд Рианны рассчитывает завоевать любовь девушек разных рас и национальностей.

Приобрести косметику можно будет начиная с 8 сентября на официальном сайте марки, а также в розничных магазинах Sephora в США и британских Harvey Nichols.