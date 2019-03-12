Старт продаж капсульной коллекции Ruban for Ekonika SS19

Капсульная коллекция обуви и аксессуаров Ruban for Ekonika уже представлена в интернет-магазине и салонах сети «Эконика».

А с 12 по 17 марта в универмаге «Цветной» на 1 этаже откроется эксклюзивный pop-up store Ruban for Ekonika.

Вдохновением для новой капсулы дизайнерского дуэта Ruban и бренда «Эконика» стала притягательная экзотика Востока и в особенности эстетика, рождающаяся от столкновения древних культур с европейскими традициями. Дизайнеры Алиса и Юлия Рубан обратились к традиционному и знаковому мотиву для марки Ruban – цветочным садам, которые сложились в медитативные орнаменты в современном исполнении.

Дизайнеры включили в коллекцию закрытые туфли, невесомые босоножки на тонких ремешках и полузакрытые ботильоны. Кроме того, в пару к некоторым взрослым моделям дизайнеры предлагают балетки и ботинки для девочек, адаптированные для детского комфорта с полным сохранением дизайнерских решений. При этом все многообразие обуви в этом сезоне уравновешено разнообразием сумок, которым дизайнерский дуэт уделил особое внимание. В аксессуарной линии представлены сумки-пледы, клатчи, рюкзаки, шопперы и даже чемодан с тиснением, а также поясные сумки, по сути, состоящие из трех мини-сумок. Шелковые палантины и комплекты украшений с натуральными растительными орнаментами органично дополняют капсульную коллекцию.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru