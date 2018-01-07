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Артем Кузелев

Старт продаж капсулы Burberry и Гоши Рубчинского

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  • 07 Января 201823:45
Сюжеты: BURBERRY, Гоша Рубчинский (Gosha Rubchinskiy)

Продажи совместной коллекции британского дома и российского дизайнера начнутся уже в эту субботу.

Капсульная коллекция Гоши Рубчинского для дома Burberry, которая входит в мужскую коллекцию Gosha Rubchinskiy весна-лето 2018, появится в продаже 6 января. Модельный ряд составили классические вещи марки, пересмотренные и обновленные в духе уличной и спортивной моды. Кроме того, в капсулу вошли головные уборы, разработанные совместно со знаменитым британским шляпником Стивеном Джонсом. Сам Рубчинский так комментирует коллаборацию: «Burberry всегда был для меня образцом классического британского стиля. Их актуальные во все времена вещи идеально дополняют нашу современную уличную одежду».

Приобрести вещи новой коллекции можно будет на сайте Burberry, а также в некоторых розничных магазинах дома. 

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