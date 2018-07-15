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Артем Кузелев

Старт продаж коллекции Beyonce x Bаlmain

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  • 15 Июля 201813:10
Сюжеты: Balmain, Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию по мотивам сценических костюмов певицы на Coachella 2018.

Прошедшей весной Бейонсе выступала на фестивале Coachella в костюмах, придуманных креативным директором Balmain Оливье Рустеном. После успеха шоу и отзывам в сети было решено выпустить капсульную коллекцию фестивальных вещей. Модельный ряд капсулы составили яркие худи и футболки, украшенные принтами в виде пантеры. Все вырученные средства коллаборация направит в благотворительную организацию United Negro College Fund, помогающую афроамериканским студентам получать образование. Старт продаж намечен на пятницу 13 июля. Вещи из коллекции можно будет приобрести на сайте Бейонсе и в онлайн-магазине Balmain, а также в московском ЦУМе с 14 июля.

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