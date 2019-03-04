Старт продаж Nike Air Max 720 в STREET BEAT и STREET BEAT KIDS

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT пройдет запуск новой модели Nike Air Max 720.

Особенность пары — самая высокая подушка Max Air в истории линии, которая гарантирует дополнительный комфорт. Всегда приятный бонус — дизайнерские решения спортивного бренда. Nike вдохновлялись красотой закатов и рассветов, cеверным сиянием, извержением вулкана и другими завораживающими природными явлениями.

Специально к запуску модели STREET BEAT провел съемку с локальными героями: тревел-блогер и фотограф Саша Левин, стилист Аня Романова, блогер Давид Ниамеди, актер Никита Еленев и модель Лиана Серова. Антуражем для кадров послужили надувные шары всех размеров и цветов. Метафора воздуха и объема стала лейтмотивом съемки и отсылает к ощущениями от носки пары с беспрецедентно высокой подушкой Air.



Кроссовки представлены в магазинах сети в нескольких цветах: Lava Glow, Deep Royal Blue и Black. Nike Air Max 720 будут продаваться в розничных магазинах STREET BEAT, STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге, а также на сайте. Стоимость пары 14 990 рублей. Размерный ряд 5,5 - 12 US для взрослых моделей, и 3,5 - 7Y для детских.