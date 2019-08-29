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Старт сезона в STREET BEAT вместе с Монеточкой и ATL

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  • 29 Августа 201922:17
Сюжеты: STREET BEAT

В поддержку старта нового сезона STREET BEAT выпустили съемку с героями поколения певицей Монеточкой и репером ATL. В ходе работы над кампанией бренд обращается к важным вопросам, которые беспокоят всех, кто отправится в путешествие по будущему: в какой момент информация становится знанием, а явление искусством? Кто определяет, что будет висеть через 20 лет в музеях и галереях, а что будет забыто?

 

На примере взаимодействия ярких представителей современной культуры с устоявшимися формами и культурными институтами, STREET BEAT проводит параллель между историей и современностью. Съемка осеннего лукбука прошла в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Ее герои точно останутся в истории, потому что   олицетворяют собой «сейчас», в то время как музей выступает в роли «классического» и «устоявшегося».

 

В съемке приняли участие актуальные стритвир и сникер-бренды Nike, adidas, Jordan, Puma, Reebok, Converse и другие. С полным брендлистом можно ознакомиться на сайте, а выбрать новинку - в соответствующем разделе или в магазинах STREET BEAT. 

 
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