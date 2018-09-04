Стартовал новый сезон премии Global Change Award

Шведский гигант H&M объявил об открыли приема заявок на свою ежегодную премию.

На днях стартовал прием заявок от соискателей на ежегодную премию Global Change Award, которая будет проводиться уже в четвертый раз. Премия учреждена шведской компанией H&M и преследует цель поддержать инициативы по экологическим разработкам и устойчивому развитию. Традиционно в финале окажутся пять проектов, которые поделят между собой один миллион евро.