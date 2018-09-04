Вход
ADV
Интересно
H&M (425)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стартовал новый сезон премии Global Change Award

  • 282
  • 0
  • 04 Сентября 201809:20
Сюжеты: H&M

Шведский гигант H&M объявил об открыли приема заявок на свою ежегодную премию.

На днях стартовал прием заявок от соискателей на ежегодную премию Global Change Award, которая будет проводиться уже в четвертый раз. Премия учреждена шведской компанией H&M и преследует цель поддержать инициативы по экологическим разработкам и устойчивому развитию. Традиционно в финале окажутся пять проектов, которые поделят между собой один миллион евро.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru