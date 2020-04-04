Стартовал новый сезон премии International Woolmark Prize

Оргкомитет международного конкурса для молодых дизайнеров открыл прием заявок на участие в новом сезоне.

Организаторы премии International Woolmark Prize 2021 объявили о начале приема заявок на конкурс. Молодые дизайнеры со всего мира могут предложить свои работы через официальный сайт премии. Заявки рассматривает экспертная комиссия, которая определяет самых многообещающих модельеров.

Десять человек, попавших в финал, смогут за полтора года пройти образовательную и менторскую программу Woolmark Company’s Innovation Academy, а также получат по 70 000 австралийских долларов на создание капсульных коллекций.

В начале 2021 года жюри определит лучшего, который и станет победителем International Woolmark Prize и обладателем 200 000 австралийских долларов. Кроме того, комиссия экспертов назначит второго победителя и лауреата специальной премии имени Карла Лагерфельда, которые получат по 100 000 австралийских долларов.