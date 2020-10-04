Стартовал прием заявок на конкурс Gucci Changemakers

Итальянский дом и Совет модных дизайнеров Америки открыли новый сезон премии.

«Премия Gucci North America x CFDA Scholars by Design – это основа для развития и расширения возможностей женщин и представителей BIPOC в моде. Важно, чтобы их вклад и голоса могли находить отклик, вдохновлять и преобразовывать сознание отрасли в сторону справедливого представительства на всех уровнях. Мы очень рады продолжить сотрудничество с Gucci Changemakers и Gucci North America, которое будет способствовать важной миссии CFDA по созданию разнообразной, справедливой и инклюзивной индустрии моды», – отметила КаСандра Диггс, президент CFDA.

Победитель нового сезона будет награжден стипендией в размере 20 000 долларов, также он сможет пройти программу наставничества от организаторов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 января 2021 года.