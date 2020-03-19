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Артем Кузелев

Стартовал саммит по устойчивому развитию WWD China

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  • 19 Марта 202019:50

18 марта началась шестинедельная программа китайской редакции WWD, посвященная Всемирному дню Земли.

Китайское подразделение WWD запустило кампанию, посвященную Дню Земли. Инициатива продлится шесть недель и подразумевает множество активностей в онлайн-формате. Одним из центральных событий проекта станет онлайн-показ, который состоится 1 апреля 2020 года и представит экологичные коллекции китайских и иностранных марок. Также в апреле пройдет онлайн-саммит, посвященный цифровым технологиям и устойчивому развитию в модной индустрии.

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