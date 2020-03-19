Стартовал саммит по устойчивому развитию WWD China

18 марта началась шестинедельная программа китайской редакции WWD, посвященная Всемирному дню Земли.

Китайское подразделение WWD запустило кампанию, посвященную Дню Земли. Инициатива продлится шесть недель и подразумевает множество активностей в онлайн-формате. Одним из центральных событий проекта станет онлайн-показ, который состоится 1 апреля 2020 года и представит экологичные коллекции китайских и иностранных марок. Также в апреле пройдет онлайн-саммит, посвященный цифровым технологиям и устойчивому развитию в модной индустрии.