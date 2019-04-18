Стартовали съёмки фильма «Доктор Лиза», посвященного Елизавете Глинке

В Москве стартовали съёмки полнометражного художественного фильма «Доктор Лиза». Кинопроект посвящен Елизавете Петровне Глинке, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году.

Производством фильма занимаются «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») и «Продюсерский центр IVAN» в партнёрстве с телеканалом НТВ и при поддержке Министерства Культуры РФ.

Идея создания фильма принадлежит продюсеру Александру Бондареву, он был другом доктора Лизы и продолжает быть волонтером её фонда.

Александр Бондарев, продюсер фильма:

«Когда Елизавета Петровна погибла, я стал много писать в Facebook постов-воспоминаний о наших с ней встречах. Неожиданно мне позвонил Вадим Островский, продюсер телеканала НТВ, и сказал, что прочитал мои посты и предложил сделать кино. И настолько это предложение для меня было неожиданно с одной стороны, а с другой стороны абсолютно правильно, что буквально через неделю мы встретились и всё обсудили. Позже встретились с Тимуром Вайнштейном (генеральным продюсером НТВ), я поговорил с Джаником Файзиевым и Рафаелом Минасбекяном – и мы начали писать сценарий. В первую очередь, мы договорились с Глебом Глебовичем, мужем Елизаветы Петровны, и её семьёй, с которой у нас очень хорошие отношения, они мне доверяют. Очень долго искали авторов, это оказалось непростым делом – ведь она за свою одну жизнь прожила как будто десять. Один из редакторов «Киностудии КИТ» Алексей Илюшкин предложил идею сценария, где события происходят в один день. Он же и написал первый вариант истории, которая легла в основу будущего фильма. Так, мы начали работать над этим проектом. Сегодня у нас первый съёмочный день, мы собрали великолепную команду, и очень надеемся, что кино получится».

В центре сюжета - история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. События этих 24 часов позволяют раскрыть характер, образ жизни, судьбу самого известного в России специалиста по паллиативной помощи (помощь неизлечимо больным людям). Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её друзей.

История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело – заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

Рафаел Минасбекян, генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ: «Бертолуччи сказал: «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». Нам бы очень хотелось, чтобы получился фильм, посмотрев который, зритель мог разделить одно и то же светлое чувство благодарности к женщине, которая чувствовала чужую боль острее своей. Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше.

Удачи всем нам и светлая память Елизавете Петровне».

Джаник Файзиев, генеральный директор «Киностудии КИТ»:

«Лиза Глинка – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды я прочитал её интервью, в котором она говорила, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым также важно, особенно тем, у которых не осталось практически ни единого шанса. Об этой незаметной, но бесконечно важной работе, делах, которые устремлены в сердца людей, которым предельно нужна помощь – вот об этом мы хотим сделать наше кино, которое внутренне мы все воспринимаем как кинематографический панегирик светлому и невероятно сильному Человеку».

В проекте задействован впечатляющий актерский состав: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер и другие.

Чулпан Хаматова, актриса:

«Когда мне предложили сыграть в этом проекте – я не сразу согласилась, нет. Это слишком большая ответственность, чтобы соглашаться сразу. Конечно, такой объём личности, и столько дел в её жизни, поэтому эта роль очень воодушевляет, а с другой стороны – пугает. Изначально мне понравилась идея сценария – что события происходят в один день. Потом сценарий много раз переписывался и был даже момент, когда я отказалась участвовать. Но тот вариант, с которым мы вышли на съёмочную площадку, меня очень радует. Интересно просто показать этот азарт, почему человек помогает другому человеку, почему Лиза не проходит мимо, почему в принципе человек не должен проходить мимо чужого горя. Если зрители пойдут не смотреть на артистов, не сравнивать меня с Доктором Лизой, а пойдут за художественным высказыванием и художественным переосмыслением, им будет интересно, значит, мы победили… Я знаю, что Лиза там смотрит на все на это и будет пристально нас отслеживать и, может быть, оберегать от чего-то».

В широкий прокат фильм выйдет в 2020 году.

О ДОКТОРЕ ЛИЗЕ

Елизавета Глинка (1962–2016) – миниатюрная женщина с солнечной улыбкой, обладавшая уникальной храбростью, умением сопереживать, поддерживать и помогать тем, кому никто больше не хотел помогать - бездомным, умирающим от боли старикам, детям с последней стадией онкологии, ветеранам войны. По образованию врач-реаниматолог, Елизавета Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла, это случилось 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Жанр: художественный полнометражный фильм

Производство: «Киностудия КИТ», «Продюсерский центр IVAN»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Александр Бондарев, Тимур Вайнштейн

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько, Оксана Карас

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер и другие.