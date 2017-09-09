Стартует «Подиум-2017»

На Черноморском побережье стартует Международный конкурс молодых дизайнеров и профессиональных модельеров «Подиум-2017».

Конкурс пройдет по 6 основным номинациям (Прет-а-порте, Креатив, Этно-фьюжн, Профи, Дебют, Визуальная реклама fashion-индустрии). Жюри конкурса возглавит знаменитый аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, самый авторитетный эксперт страны по оценке и отбору коллекций Александр Хилькевич.

Гран-при конкурса составит 100 тысяч рублей. Имена победителей станут известны 16 сентября.

«За годы своей работы конкурс «Подиум» завоевал очень высокую репутацию, он имеет широкую географию участников и входит в тройку самых сильных российских конкурсов, ориентированных на профессиональные стандарты в области моды», – подчеркнул Александр Хилькевич.

«Конкурсу «Подиум» в этом году исполняется 20 лет. За это время победа в конкурсе позволила 30 лауреатам пройти стажировки в ведущих домах моды Европы, еще более 500 его участников были приглашены для работы на российские предприятия по производству одежды или организовали собственные ателье и творческие мастерские», – отметила директор конкурса Светлана Куренова.