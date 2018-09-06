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Артем Кузелев

Стефано Габбана продолжает оскорблять людей

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  • 06 Сентября 201818:41
Сюжеты: Dolce&Gabbana

На этот раз дизайнер выразил свое важное мнение по поводу свадебного платья Кьяры Ферраньи.

Несколько дней назад икона стиля, бизнесвумен и известный фэшн-блогер Кьяра Ферраньи вышла замуж за рэпера Федерико Леонардо Лючия. Британская редакция журнала Harper’s Bazaar опубликовала на своей страничке в Instagram фото Кьяры в пышном подвенечном наряде, созданном Марией Грацией Кьюри. Среди поздравлений и восхищенных отзывов вскоре появился и едкий комментарий Стефано Габбана. Дизайнер написал: «Дешево», чем вызвал массу негативных откликов пользователей.

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