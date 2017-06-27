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Артем Кузелев

Стефано Пилати представил первые образы новой марки

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  • 27 Июня 201710:30
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Бывший креативный директор домов Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna опубликовал первые кадры дебютного лукбука своего нового бренда.

Стефано Пилати, успевший поработать с ведущими модными марками, опубликовал в Instagram снимки 16 образов своего нового бренда. Главными темами дебютной коллекции сезона весна-лето 2018 стали черный цвет и гендерная нейтральность. Отдельно отмечается, что коллекция создана при поддержке новых берлинских партнеров дизайнера 032c и получила название «Свобода поведения». Основу модельного ряда составили пальто и брюки из кожи, а также куртки, водолазки и туники.

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