Стефано Пилати представил первые образы новой марки

Бывший креативный директор домов Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna опубликовал первые кадры дебютного лукбука своего нового бренда.

Стефано Пилати, успевший поработать с ведущими модными марками, опубликовал в Instagram снимки 16 образов своего нового бренда. Главными темами дебютной коллекции сезона весна-лето 2018 стали черный цвет и гендерная нейтральность. Отдельно отмечается, что коллекция создана при поддержке новых берлинских партнеров дизайнера 032c и получила название «Свобода поведения». Основу модельного ряда составили пальто и брюки из кожи, а также куртки, водолазки и туники.