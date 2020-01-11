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Артем Кузелев

Стефано Тонки получил работу в L’Officiel

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  • 11 Января 202011:07
Сюжеты: L’Officiel, W Magazine

Бывший главный редактор W Magazine получил назначение главным креативным директором в другом издании.

Стефано Тонки, ранее возглавлявший редакцию журнала W, назначен главным креативным директором международной редакции L’Officiel. Известно, что на новом посту журналист займется координацией работы редакций более чем в 30 странах. Для каждой версии L’Officiel Тонки должен будет найти «уникальный голос», но при этом сохранив наследие легендарного журнала. Глава издательской компании L’Officiel Inc. Отметил, что расставание Стефано Тонки из W стало для него лучшей новостью за последнее время: «Когда я встретил Стефано в Париже, я сказал ему, что всегда мечтал с ним работать. L’Officiel открывает больше возможностей, чем журнал W. Стефано будет руководить большим количеством редакторов, большим международным сообществом».

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