Стефано Тонки получил работу в L’Officiel

Бывший главный редактор W Magazine получил назначение главным креативным директором в другом издании.

Стефано Тонки, ранее возглавлявший редакцию журнала W, назначен главным креативным директором международной редакции L’Officiel. Известно, что на новом посту журналист займется координацией работы редакций более чем в 30 странах. Для каждой версии L’Officiel Тонки должен будет найти «уникальный голос», но при этом сохранив наследие легендарного журнала. Глава издательской компании L’Officiel Inc. Отметил, что расставание Стефано Тонки из W стало для него лучшей новостью за последнее время: «Когда я встретил Стефано в Париже, я сказал ему, что всегда мечтал с ним работать. L’Officiel открывает больше возможностей, чем журнал W. Стефано будет руководить большим количеством редакторов, большим международным сообществом».