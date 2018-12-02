Вход
ADV
Интересно
Stella McCartney (159)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стелла Маккартни будет сотрудничать с ООН

  • 102
  • 0
  • 02 Декабря 201811:27
Сюжеты: Stella McCartney

Для Организации объединенных наций британский дизайнер разработает программу устойчивого развития моды.

Стелла Маккартни встанет во главе очередной этической инициативы ООН. Дизайнер полноценно займется борьбой с экологической и климатической деградацией, которую на планете вызывает модная индустрия. Маккартни поможет организации разработать программу устойчивого развития отрасли, которая будет представлена на конференции в Польше уже 10 декабря. Предполагается, что соглашение подпишут ведущие компании по производству одежды, желающие вести свое производство с меньшим уровнем выброса углекислого газа.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru