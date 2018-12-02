Стелла Маккартни будет сотрудничать с ООН

Для Организации объединенных наций британский дизайнер разработает программу устойчивого развития моды.

Стелла Маккартни встанет во главе очередной этической инициативы ООН. Дизайнер полноценно займется борьбой с экологической и климатической деградацией, которую на планете вызывает модная индустрия. Маккартни поможет организации разработать программу устойчивого развития отрасли, которая будет представлена на конференции в Польше уже 10 декабря. Предполагается, что соглашение подпишут ведущие компании по производству одежды, желающие вести свое производство с меньшим уровнем выброса углекислого газа.