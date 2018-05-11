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Артем Кузелев

Стелла Маккартни объединяет показы

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  • 11 Мая 201813:54
Сюжеты: Stella McCartney

Марка Stella McCartney анонсировала изменения: в этом году мужскую и круизную коллекции покажут на одном дефиле.

Стелла Маккартни продолжает реформировать свою компанию. Изменения коснулись и расписания показов, запланированных на этот год. Увидеть мужскую коллекцию Stella McCartney сезона весна-лето 2019 можно будет на Неделе мужской моды в Милане 18 июня. Тогда же Стелла продемонстрирует и круизную коллекцию будущего года. На фоне других перемен модной индустрии такое решение кажется необычным, хотя и логичным.

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