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Артем Кузелев

Стелла Маккартни получит премию Global Voices Award

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  • 02 Декабря 201811:12
Сюжеты: Stella McCartney

Авторитетное издание о модной индустрии The Business of Fashion наградит британского дизайнера за особые достижения в борьбе за защиту природы.

В этом году Стелла Маккартни станет обладательницей премии Global Voices Award. Ежегодная награда учреждена профессиональным изданием The Business of Fashion и вручается самым выдающимся деятелям индустрии. Британский дизайнер будет отмечена за выдающиеся успехи в мире моды и влияние на весь мир. В частности, организаторы премии отмечают, что Стелла известна как пионер этичного подхода к моде, активно выступает за экологию и давно отказалась от использования натурального меха и кожи в своей продукции.

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