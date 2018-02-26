Стелла Маккартни станет владелицей своего бренда

После 17 лет сотрудничества с холдингом Kering британский дизайнер выкупает акции своей марки.

Слухи о том, что в скором времени Стелла Маккартни может стать единоличной владелицей своего бренда, появились еще месяц назад. Однако теперь информация подтверждена: конгломерат Kering, который 17 лет владел половиной акций марки Stella McCartney, продает свою долю основательнице и креативному директору бренда. Точные причины решения руководство холдинга не раскрываются, однако некоторые подробности сделки известна. Например, в сети появилась информация о том, что процесс окончательного перехода компании в руки единственного владельца займет около двух лет.