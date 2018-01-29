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Артем Кузелев

Стелла Маккартни вернет себе свою компанию

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  • 29 Января 201810:16
Сюжеты: Stella McCartney

По слухам, модный гигант Kering может отдать дизайнеру вторую половину акций компании Stella McCartney.

Как известно, марка Стеллы Маккартни сегодня только на половину принадлежит дизайнеру и основательнице: 50 процентами компании уже 17 лет владеет группа Kering. На днях издание Business of Fashion опубликовало информацию, согласно которой британка в скором времени может стать единственным владельцем своего бренда. Представители модного гиганта подтверждают, что в данный момент ведутся переговоры по этой теме, однако их результаты будут известны лишь три-четыре месяца.

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