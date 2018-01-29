Стелла Маккартни вернет себе свою компанию

По слухам, модный гигант Kering может отдать дизайнеру вторую половину акций компании Stella McCartney.

Как известно, марка Стеллы Маккартни сегодня только на половину принадлежит дизайнеру и основательнице: 50 процентами компании уже 17 лет владеет группа Kering. На днях издание Business of Fashion опубликовало информацию, согласно которой британка в скором времени может стать единственным владельцем своего бренда. Представители модного гиганта подтверждают, что в данный момент ведутся переговоры по этой теме, однако их результаты будут известны лишь три-четыре месяца.