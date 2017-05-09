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Артем Кузелев

Стелла Максвелл в фотосессии Vogue Brasil. Май, 2017

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  • 09 Мая 201721:06
Сюжеты: Vogue

Новозеландская топ-модель стала звездой майского номера бразильского Vogue.

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  • Vogue Brasil. Май, 2017

Свежий выпуск бразильского Vogue порадовал выразительной фотосессией в стиле ретро. Арт-директор журнала и фотограф Джампаоло Сгура создали очень правильную атмосферу в духе американских 1960-1970-х. в центре внимания оказалась легендарная муза короля поп-арта Энди Уорхола актриса, модель и истинная икона стиля Эди Седжвик. Роль знаменитой красавицы и настоящей бунтарки на себя и примерила Стелла Максвелл.

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