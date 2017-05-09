Стелла Максвелл в фотосессии Vogue Brasil. Май, 2017

Новозеландская топ-модель стала звездой майского номера бразильского Vogue.

1 / 10 Vogue Brasil. Май, 2017



















Свежий выпуск бразильского Vogue порадовал выразительной фотосессией в стиле ретро. Арт-директор журнала и фотограф Джампаоло Сгура создали очень правильную атмосферу в духе американских 1960-1970-х. в центре внимания оказалась легендарная муза короля поп-арта Энди Уорхола актриса, модель и истинная икона стиля Эди Седжвик. Роль знаменитой красавицы и настоящей бунтарки на себя и примерила Стелла Максвелл.