Стелла Теннант призывает отказаться от покупок новой одежды

Британская модель и ее 14-летняя дочь стали участницами кампании проекта Second Hand September.

Некоммерческая организация Oxfam запустила инициативу Second Hand September, которая призывает отказаться от покупок новых вещей в течение сентября. Лицами кампании стали британская модель Стелла Теннант и ее 14-летняя дочь Айрис. Вместе они позировали перед объективом фотографа Тома Крейга, обращаясь к человечеству покупать одежду в благотворительных секонд-хендах. В интервью с журналистами Стелла сказала: «Нам потребуется много времени, чтобы изменить наши привычки, но я думаю, что это шаг в правильном направлении».