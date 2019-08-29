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Артем Кузелев

Стелла Теннант призывает отказаться от покупок новой одежды

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  • 29 Августа 201922:18

Британская модель и ее 14-летняя дочь стали участницами кампании проекта Second Hand September.

Некоммерческая организация Oxfam запустила инициативу Second Hand September, которая призывает отказаться от покупок новых вещей в течение сентября. Лицами кампании стали британская модель Стелла Теннант и ее 14-летняя дочь Айрис. Вместе они позировали перед объективом фотографа Тома Крейга, обращаясь к человечеству покупать одежду в благотворительных секонд-хендах. В интервью с журналистами Стелла сказала: «Нам потребуется много времени, чтобы изменить наши привычки, но я думаю, что это шаг в правильном направлении».

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