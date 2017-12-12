Стенд Louis Vuitton на выставке Art Basel

Парижский дом моды представил свой традиционный павильон на выставке современного искусства и дизайна в Майами.

Французский дом Louis Vuitton включил в свой стенд на новой сессии Art Basel работы таких известных дизайн-бюро, как Campana Brothers, Atelier Oisuch и India Mahdavi. Коллаборацией с промышленными и интерьерными дизайнерами марка хотела показать, как серьезно она относится к путешествиям и необходимости даже в поездке окружать себя красивыми вещами.

«Мы всегда разрабатывали предметы для путешествий, потому что для Louis Vuitton идея путешествий всегда была составляющей стиля жизни, – прокомментировал работы главный исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк. – Мы берем повседневные предметы, вещи, которые являются частью повседневной жизни, такие как диван или табурет, и делаем из них нечто возвышенное. Красота тонких материалов, пластичность форм, тщательно сбалансированные пропорции, сложность мастерства, пристальное внимание к деталям, замечательные дизайнеры и исключительное ноу-хау Louis Vuitton объединяются в коллекции Objets Nomades».