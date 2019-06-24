«Стеснение пропало» в новом клипе Филиппа Киркорова и Алисы Лобановой

Король российской поп-сцены, а теперь и король эпатажа, Филипп Киркоров продолжает будоражить поклонников скандальными клипами, откровенно провоцируя и возводя резонанс в ранг искусства. О том, что его новая работа с Алисой Лобановой будет более эпатажной, чем нашумевшая «Ибица», стало понятно с момента презентации песни. Трек «Стеснение пропало» вышел с интригующей обложкой в стиле поп-арт. Едва появившись на музыкальных витринах песня от Антона Пустового — автора самых фееричных хитов в творчестве Киркорова - сразу попала на первые строчки хит-парадов.

Как анонсировал сам Филипп Киркоров, новая композиция «станет эффектным продолжением» ставшей знаменитой музыкальной трилогии «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица». Он отметил, что клип будет скандальным и имеет ограничения по возрасту, а идея видео заключается в преодолении комплексов.

Более месяца поклонники и хейтеры ждали официальной премьеры клипа, которую Киркоров запланировал на 24 июня, объявив об этом в Instagram. Как стало ясно из тизера, Алиса Лобанова играет будущую мать, а сам Филипп предстает в образе акушера, помогающего принять ребенка. И, совершенно очевидно, что это не самые эпатажные кадры.

На своей странице @alisabartova в Instagram Алиса Лобанова опубликовала бекстейдж со съемок, сопроводив их хештегом #мырасскажемвсюправду. Алиса поблагодарила Филиппа и создателей ролика: «В моей жизни все время происходят чудеса, одним из таких чудес стали съемки у Великого маэстро Филиппа Киркорова! А сейчас, точнее 24 июня, выйдет в свет новый плод нашего совместного творчества. Вы лучшие из лучших, я люблю Вас и жду премьеру клипа». Напомним, что режиссером видеоклипа стал известный клипмейкер команды «Hoodyakov Production» - Заур Засеев.

А в творчестве Алисы Лобановой, это уже вторая совместная работа с Филиппом Киркоровым, ранее она играла в его совместном с Николаем Басковым клипе «Ибица», в клипах Валерия Меладзе и Мота «Сколько лет», группы Градусы «Быть одной», певицы Славы «Однажды».

Снялась в художественных фильмах «Елки Последние», «Домовой», «Герой», «Гуляй, Вася 2». Вместе с Димой Биланом выступала перед 11 тысячами человек на сцене ВТБ Арены в Москве и Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

На вопрос о том, как ей удается совмещать управление бизнесом федерального масштаба, благотворительность и съемки, Алиса отвечает просто: «Я выросла в андеграундном Питере, слушала рок, застала время живых Сергея Курёхина и Владика Монро. Атмосфера моей юности была пропитана бунтарским духом. Уехав в Москву, я так и осталась бунтаркой, бросающей вызов и ломающей рамки и стереотипы!»

И добавляет:

«Я с огромным уважением отношусь к творчеству исполнителей, с которыми работаю на съемочной площадке. Уверяю вас, все они обладают прекрасным чувством юмора и здоровой самоиронией. Не стоит воспринимать клип буквально. Смотрите глубже. В музыке, как и в жизни, важно находить баланс».