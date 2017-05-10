Стиль athleisure в новой коллекции SS17 Bogner

Основная идея новой коллекции немецкого бренда – «спортивная мода», которая стала частью повседневного гардероба и активного образа жизни. Коллекция Bogner SS17 включает 4 линии: Bogner Woman, Bogner Man, Bogner Fire+Ice, Bogner Sport.

В сезоне весна-лето 2017 Bogner продолжает создавать одежду для занятий спортом, отвечающую последним модным тенденциям. Наряду с другими марками одежды для активного образа жизни Bogner продвигает идею отсутствия четких границ между спортивным стилем и повседневной одеждой. Функциональность и удобство - универсальные принципы бренда, которые по-новому интерпретируются в этом сезоне.

«Athleisure (от athletic – спортивный, leisure – досуг) – стиль, в котором спортивная одежда переходит в разряд повседневной. Мы стояли у самых истоков спортивной моды. В 1948 году в Мюнхене состоялся первый послевоенный показ коллекции, и уже всего через несколько лет пресса именует бренд «Dior-ом лыжной моды», – поделился главный дизайнер Bogner Women Конрад Хубер.

Bogner Woman Весна-Лето 2017

Bogner всегда ассоциировался с путешествиями и активным образом жизни. Этот сезон не стал исключением: вдохновившись атмосферой островов Карибского моря, Тихого и Индийского океанов, дизайнеры линеек Bogner Woman и Sônia Bogner представили коллекции, в которых каждая вещь – сувенир, привезенный из далеких путешествий.

Для линеек характерна комбинация классического декора, например, вышивки, со спортивными элементами – яркими молниями, неоновыми цветами, эластичными деталями, а также микс «несочетаемых» между собой тканей, таких как шелк и нейлон. Специально для весенне-летней коллекции известная шведская художница Вероника Баллард создала принт с изображением птиц, который отлично сочетается с цветочными и балийскими мотивами. Островная тематика нашла отражение и в цветах коллекции – сочно-зеленом, аметистовом, неоново-лаймовом, неоново-оранжевом, черничном, черном и белом.

Bogner Fire+Ice Весна-лето 2017

Коллекция Bogner Fire+Ice предназначена для людей, которые всегда в движении. Главный мотив сезона весна-лето 2017 - «новые кочевники». В своей работе дизайнеры вдохновились идеей космополитизма, сосредоточили внимание на том, что нужно поклонникам Fire+Ice во время путешествий и активного отдыха. В женской коллекции представлено 6 вариантов курток (от легкого пуховика до нейлоновой парки), а также трикотажные брюки, бермуды, свитшоты, рубашки-поло, туники, бикини и слитные купальники всевозможных расцветок.

В мужскую линейку вошли пуховики, жилеты, водронепромокаемые ветровки, полевые куртки, анораки с копюшоном, трикотажные брюки, шорты и бермуды разной длины, а также одежда для пляжа. Основные цвета коллекции Fire+Ice: белый, нежно-розовый, красный, насыщенно-синий, темно-зеленый, песочный.

Bogner Man Весна-лето 2017

Природа и образ жизни островов юго-восточной части штата Массачусетс, таких как Кейп-Код, Нантакет и Мартас-Винъярд, стали вдохновением для создания весенне-летней коллекции Bogner Man. В линейке представлены пиджаки из джерси, легкие пуховики, куртки из нейлона на контрастной подкладке, лонгсливы и поло из хлопкового пике, трикотажные брюки, рубашки и футболки с этническими и графическими принтами, а также сумки и ремни. Цвета коллекции: темно-синий, красно-кирпичный, черный, белый, камуфляж, дубовый и зеленый.

Bogner Sport Весна-лето 2017

На создание спортивной линейки дизайнеров вдохновила природная красота Французской Вест-Индии – группы островов Карибского моря. Главная премьера Bogner Sport – летние лонгсливы со встроенной UV-защитой, которая сохраняется даже при частой носке и стирке. Коллекция посвящена карибским каникулам и включает одежду для гольфа, пеших походов и пляжного спорта – в сдержанной цветовой гамме.

«Стремительно набирающий популярность тренд athleisure означает, что мода активно трансформируется. Мы создаем новый, универсальный тип одежды. Например, легкий хлопковый блейзер в ярко-оранжевом исполнении или парка с рукавами-тюльпанами и неоново-оранжевой молнией в капюшоне – прекрасные примеры взаимной интеграции спортивных элементов, цветов и модного дизайна» – объясняет Конрад Хубер философию синтеза моды и спорта.